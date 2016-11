20 Jahre Drochterser Landmarkt: Adventsausstellung im Kehdinger Bürgerhaus

Drochtersen : Kehdinger Bürgerhaus |

bo. Drochtersen. Der Drochterser Landmarkt feiert 20-jähriges Bestehen. Das Landmarkt-Team lädt am Freitag und Samstag, 18. und 19. September, zur weihnachtlichen Ausstellung in das Kehdinger Bürgerhaus in Drochtersen, Sietwender Str. 11, ein. An beiden Tagen werden von 9 bis 17 Uhr Dekoratives und Leckereien aus eigener Herstellung angeboten. Von Gestecken und Türkränzen über Hand- und Holzarbeiten bis hin zu Keksen, Konfitüren und Honig ist alles dabei, was die Vorweihnachtszeit verschönt und versüßt.