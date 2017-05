"Abels Blut": Lesung mit Dietrich Alsdorf in Barnkrug

Drochtersen : Dorfgemeinschaftshaus Barnkrug |

bo. Drochtersen-Barnkrug. Auf Einladung des Bürgerkomitees kommt Dietrich Alsdorf am Samstag, 20. Mai, nach Barnkrug. Im Dorfgemeinschaftshaus, Barnkruger Str. 44, liest der Autor um 15 Uhr aus seinem historischen Roman "Abels Blut", der in die Zeit um 1830 zurückführt. Eine gefürchtete Diebesbande um den zwielichtigen Bauern Cord Meyer aus dem Bützflether Moor ermordet in Barnkrug einen Schiffer. Cords Sohn Claus versucht sich dem Einfluss des Vaters zu entziehen.

• Eintritt frei.