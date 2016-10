Auf nach Lüneburg

Drochtersen : Dorfgemeinschaftshaus Hüll |

sum. Großenwörden. Mit einer Fahrt nach Lüneburg starten die Landfrauen Großenwörden in die Weihnachtszeit. Am Mittwoch, 30. November, startet der Bus um 8 Uhr von Dorfgemeinschafthaus Drochtersen-Hüll, Gehrden 20. In der Salzstadt angekommen, warten auf die Teilnehmer ein Stadtrundgang, eine Besichtigung des historischen Rathauses, ein gemeinsames Mittagessen und anschließend der Bummel über den Weihnachtsmarkt.

Kosten: 41 Euro

Anmeldungen bei Monika Winter, Telefon: 04144 - 8620