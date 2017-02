Briefmarken- und Münzenauktion in der Drochterser Festhalle

bo. Drochtersen. Zur 27. Vereinsauktion lädt der Briefmarken- und Münzensammlerverein Kehdingen am Samstag, 4. März, ein. In der Drochterser Festhalle, Am Sportplatz 7, kommen um 13 Uhr Marken und Münzen unter den Hammer. Sammlungen, Posten, Einzelmarken und Zubehör können ersteigert werden. Die Ausrufpreise beginnen bei 3 Euro. Die mehr als 1.000 Lose können ab 9 Uhr besichtigt werden.