Die Kugel rollt seit drei Jahrzehnten

Drochtersen : Dorfgemeinschaftshaus Hüll |

„Feuchte Kugel“ lädt zum Jubiläums-Boßeln ein

sum. Drochtersen-Hüll. Ein „Straßenkampf“ der besonderen Art wird am Samstag, 6. Mai, in Drochtersen-Hüll ausgetragen. Zum 30. Mal lädt der Boßelclub „Feuchte Kugel“ Familien, Vereine und Gruppen ein, sich mit Gummikugel und Kescher zu bewaffnen und bei Wind und Wetter durch die Straßen zu ziehen. Dabei gilt es, die Kugel mit wenigen Würfen ins Ziel zu befördern und dabei möglichst den Straßengraben zu verfehlen. Gestartet wird ab 12 Uhr beim Dorfgemeinschaftshaus in Hüll, Gehrden 20.



Mannschaften mit fünf bis neun Teilnehmern können sich noch bis zum Ende der Woche bei Franziska Stüven, Tel. 04775 – 8142, anmelden. Das Startgeld beträgt 20 Euro pro Mannschaft. Gummikugel und Kescher werden bei Bedarf gestellt.