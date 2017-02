Familie Schlichting lädt zur Stallbesichtigung ein

Drochtersen : Hof Schlichtmann |

sum. Hüll. Für Besucher stehen auf dem Hof der Familie Richard Schlichting in Hüll, Grüne Straße 20, am Samstag, 25. Februar, ab 9.30 Uhr die Türen zum neu errichteten Boxenlaufstall offen. Die Gäste können das Domizil für bis zu 140 Kühe unter die Lupe nehmen und mit den am Bau beteiligten Unternehmen über die technischen Raffinessen fachsimpeln. Während die Landfrauen Großenwörden ein Torten- und Kuchenbuffet präsentieren, sorgt die Feuerwehr mit Bratwurst und Waffeln für das leibliche Wohl.