Fasching in Dornbusch

Drochtersen : Festhalle |

sum. Dornbusch. Der Spielmannszug Dornbusch lädt Jung und Alt zur Faschingsparty am Samstag, 4. Februar, ein. Ab 15 Uhr gibt es in der Festhalle in Dornbusch viele Spiele für die kleinen sowie Kaffee und Kuchen auf die großen Gäste. Eintritt: 2 Euro.