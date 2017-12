Geburtstagskonzert der "Sound Of Rainbow Gospel-Singers" in der Asseler Kirche

Drochtersen : Kirche in Assel |

bo. Drochtersen-Assel. "God Gave Me A Song" - der Titel dieses Liedes ist gleichzeitig das Motto des Konzerts, mit dem die "Sound of Rainbow Gospel-Singers" am Sonntag, 3. Dezember, um 18 Uhr in der Asseler Kirche ihr 15-jähriges Bestehen feiern.

Mit einem abwechslungsreichen Programm möchten die Sängerinnen und Sänger gleichzeitig auf die Adventszeit einstimmen. Sie bringen neue und bekannte, mitreißende und besinnliche Gospel sowie afrikanische Lieder zu Gehör. Elena Anton begleitet den Chor am Klavier. Außerdem kommen verschiedene Rhythmusinstrumente zum Einsatz.

Was vor vor 15 Jahren als Projekt von Diakon Andreas Cohrs begann, ist heute unter seiner Leitung ein fest etablierter und stimmlich gewachsener Gospelchor mit 40 Sängerinnen und Sängern. Neue Mitglieder, vor allem Männer, sind gern gesehen.

• Eintritt frei; der Chor freut sich über Spenden.