Hamburger Lieder und Biikebrennen

Highlights im Februar im Krautsander Elbstrand Resort: Liederabend mit Werner Pfeifer und Biikebrennen

Neben den monatlichen Brunch-Terminen - jeweils am letzten Sonntag im Monat - stehen im Februar zwei große Abendveranstaltungen im Elbstrand Resort Krautsand auf dem Programm.Unter dem Motto "Hamburger Hafen meets Tapas" findet am Samstag, 4. Februar, ab 18 Uhr ein Liederabend im Restaurant Sandbank mit Werner Pfeifer und der "Hafenbande" statt. Die Künstler präsentieren Lieder über den Hamburger Hafen, von der Elbe, von Wohnschiffen und dem wilden Leben auf dem Wasser. Das Besondere: Während der Veranstaltung werden den Gästen verschiedene Tapas-Variationen gereicht.Das zweite Highlight ist ein "Biikebrennen". Der Ursprung des Festes ist unklar. Wahrscheinlich sollte das Feuer im Mittelalter böse Geister vertreiben und die neue Saat schützen. Auf den Inseln diente das Biikefeuer später der Verabschiedung der Walfänger. Die Frauen zündeten die Feuer entlang des Strandes an, um den fahrenden Männern noch lange sicheres Geleit zu geben. Einer Sylter Legende nach galt dieses Signal gleichfalls den dänischen Männern auf dem Festland und sollte ihnen vermitteln, dass die Inselfrauen nun wieder allein auf dem Hof waren und Hilfe bei der Arbeit und "anderen Dingen" benötigen.Das Traditionsfest erlebt nun am Samstag, 18. Februar, auf der Elbinsel Krautsand die Premiere. Motto des Events: "Wir verabschieden den Winter". Auf der Hotelterrasse findet ab 17.30 Uhr an offenen Feuerstellen der Empfang mit Heißgetränken statt. Anschließend wird zum Grünkohlessen in das Restaurant "Sandbank" eingeladen.Zu beiden Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich unter Tel. 04143 - 912 06 00 oder im Internet: