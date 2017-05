Böhmischer Frühschoppen in der Kulturscheune Drochtersen

„Böhmisch soll es klingen“ heißt es, wenn die Kehdinger Blasmusikanten amab 11 bis 14 Uhr für ihren Böhmischen Frühschoppen in der Drochterser Kulturscheune ihre Instrumente auspacken - natürlich stilecht in Lederhose und Dirndl.Mit stetig wachsendem Erfolg veranstalten die Musiker aus Drochtersen seit sechs Jahren ihren Frühschoppen. Angelehnt an die Musik von Ernst Mosch und den Egerländer Musikanten können die Zuhörer ein abwechslungsreiches und mitreißendes Konzert erwarten. Zum Gelingen soll auch das leckere Essen beitragen, dass von "Andre`s Kleine Kneipe" auf den Tisch gebracht wird. Der Eintritt beträgt 7 Euro.