Jahreskonzert mit den "Sound of Rainbow Gospel-Singers" in der Asseler Kirche

Drochtersen : St. Martin-Kirche Assel |

bo. Drochtersen-Assel. Zum Jahreskonzert laden die "Sound of Rainbow Gospel-Singers" am Sonntag, 27. November, in Assel ein. In der vorweihnachtlich geschmückten St. Martin-Kirche möchte der Chor um 18 Uhr die Zuhörer auf die Adventszeit einstimmen. Die Sängerinnen und Sänger haben ein Programm aus neuen und bekannten, mitreißenden und besinnlichen Gospelsongs vorbereitet. Elena Anton und weitere Musiker begleiten den Chor auf dem Klavier, Dudelsack, Cachon und auf der Geige.

• Eintritt: frei; Spenden für den Chor sind willkommen.