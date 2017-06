"Kieker"-Fahrten ins Aschhorner Moor und auf die Elbe

bo. Drochtersen-Aschhorn/Krautsand. Sommer, Sonne, Natur - der Stader Verein zur Förderung von Naturerlebnissen möchte mit seinem "Ferienkieker"-Angebot Kindern zeigen, wie schön und interessant die heimische Natur ist. Eltern oder Großeltern können die jungen Entdecker bei den Erlebnisfahrten gern begleiten:

• Die "Moorkieker"-Bahn fährt am Dienstag, 27. Juni, in das Aschhorner Moor bei Drochtersen. Abfahrt ist um 10 Uhr auf dem Gelände der "Euflor" Humuswerke in Aschhorn. Kinder können Frösche fangen, kleine Tierchen keschern, barfuß im Moor wandern und Jahrhunderte alten Torf in den Händen halten. Eine weitere Fahrt findet am Montag, 10. Juli, um 10 Uhr statt. Gebühr: 4 Euro.

• An Bord des "Tidenkiekers" gehen Kinder am Freitag, 30. Juni, um 14 Uhr am Anleger auf Krautsand. Das Flachbodenschiff bringt sie zur Elbinsel Schwarztonnensand. Dort können sie sich wie Robinson Crusoe fühlen und die einsame Insel erkunden. Weitere Törns finden am Montag, 17. Juli, um 14 Uhr und am Mittwoch, 26. Juli, um 11 Uhr statt. Gebühr: 11 Euro.

• Alle Ausflüge dauern rund drei Stunden; Anmeldung erforderlich unter Tel. 04141 - 126770, E-Mail verein-naturerlebnisse@landkreis-stade.de; www.verein-naturerlebnisse.de.