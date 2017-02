Drochtersen : Art Café auf Krautsand |

bo. Drochtersen-Krautsand. "De Inseloners" gehen mit ihrem Einakter "Korl Gramlich regeert" auf Tour. Die plattdeutsche Theatergruppe führt die Komödie am Sonntag, 5. März, um 15 Uhr im "Art Café" auf Krautsand auf.

In dem turbulenten Stück gerät Bauer Bockhoff im Gasthaus in einen handfesten Streit mit einem Brandinspektor. Das Fatale: Der Inspektor soll am nächsten Tag Bockhoffs Hof in Augenschein nehmen. Der Bauer macht daher kurzerhand seinen Knecht Korl Gramlich für einen Tag zum Hofherrn, mit ungeahnten Folgen.

• Eintritt: frei.