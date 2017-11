Lesung mit Wilfried Eggers

Drochtersen : Dorfgemeinschaftshaus |

sb. Drochtersen-Barnkrug. Der Kehdinger Autor Wilfried Eggers liest am Samstag, 18. November, um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Drochtersen-Barnkrug, Barnkruger Straße 44, aus seinem Buch "Ziegelbrand". In dem psychologisch vielschichtig ausgefeilten Roman erhält der norddeutsche Rechtsanwalt Peter Schlüter den Auftrag, für einen ehemaligen polnischen Zwangsarbeiter einen Schadensersatz auszuhandeln. Dabei stößt er nicht nur auf verbrecherische Versäumnisse der deutschen Justiz, sondern auch auf einen Mord.

Organisiert wird die Lesung vom Bürgerkomitee Barnkrug.

• Der Eintritt ist frei.