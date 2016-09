Gospelgottesdienst mit Soulteens und Sound of Rainbow Gospelsingers in Assel

Unter dem Motto „Mach den Mund auf“ laden die Soulteens und der Gospelchor Sound of Rainbow Gospel Singers e.V. am Sonntag, 18. September, um 17.30 Uhr, in die Asseler Kirche ein. Bis 18 Uhr gibt der Soul-Nachwuchs Kehdingen ein kleines Konzert, anschließend beginnt der Gottesdienst, in dem der Gospelchor, mit Pianistin Elena Anton als Begleitung, Stücke zum Zuhören und Mitsingen vortragen wird. Diakon und Chorleiter Andreas Cohrs, der bei der Veranstaltung offiziell als Prädikant eingeführt wird, freut sich mit den Beteiligten auf viele Besucher und „einen Abend in toller Atmosphäre mit viel Musik, Nachdenk-Impulsen und Medidation“.