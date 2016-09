Irische Folk Music: Hot Asphalt tritt in Drochtersen auf

Fans handgemachter Folk-Music werden amvoll auf ihre Kosten kommen. „Hot Asphalt" spielt ab 10.30 Uhr in „Andre’s Kleiner Kneipe“ in Drochtersen auf.Die Band versteht sich als irische Party-Band, die mit unverwechselbarem Charme und authentischer irischer Lebensfreude auch in Drochtersen dafür sorgen will, dass das Konzert zu einem Erlebnis gerät. So ist auch das Motto der Band zu verstehen: „Party like the Irish!“ Eintritt: 7 Euro.