Sängerball auf der Insel

ig. Krautsand. Der Gesangverein „Wohlfahrt“ lädt am Samstag, 25. Februar, zu seinem traditionellen Sängerball in das Krautsander „Art-Cafe“ ein. Beginn der Veranstaltung: 20 Uhr. Zum Tanz für Jung und Alt spielt an diesem Abend die Band „Carnaby“ auf. Die Organisatoren und das Art-Cafe-Service-Team würden sich über regen Zuspruch freuen.