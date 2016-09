Sammlerbörse in der Drochterser Elbmarschenschule

bo. Drochtersen. Der Kehdinger Briefmarken- und Münzensammlerverein veranstaltet am Montag, 3. Oktober, eine Börse mit Tauschtag in Drochtersen. In der Elbmarschenschule, Schulstr. 13, können Sammler von 9 bis 15 Uhr Briefmarken, Münzen und Ansichtskarten kaufen, verkaufen oder tauschen. Erwartet werden Gäste aus der Region Weser, Elbe und Ems. Besucher können ihre "Schätze" von zuhause mitbringen und von den Vereinsmitgliedern kostenlos auf ihren Wert schätzen lassen.

• Eintritt: frei; Anmeldung für Händlertische nimmt Antje Wiese, Tel. 04770 - 684, entgegen.