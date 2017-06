Sommerfest mit Barbecue auf Krautsand

Elbstrand Resort lädt an den Strand ein

Mit seinen monatlichen Brunchterminen jeweils am letzten Sonntag im Monat lockt das Elbstrand Resort auf Krautsand viele Gäste auf die Elbinsel. Jetzt plant der Gastronomie- und Hotelbetrieb ein neues Highlight: Am Samstag, 1. Juli, findet direkt am Elbstrand ein großes Sommerfest mit Barbecue statt.Ab 19 Uhr wird direkt neben dem Bistro "StrandZeit" der Grill angeheizt. Zur Begrüßung gibt es ein Glas Prosecco und Fingerfood-Varianten. Vom Grill werden verschiedene Köstlichkeiten wie Scampis, Rumpsteaks, Lachs, Antipasti etc. angeboten. Der gesellige Abend wird mit Musik begleitet.• Die Teilnahme kostet 34 Euro pro Person.• Anmeldung werden entgegen genommen:unter Tel. 04143 - 912 06 20per E-Mail: restaurant@elbstrand-resort.deOnline http://www.elbstrand-resort.de/veranstaltungskalen... Elbstrand Resort Krautsand GmbH & Co. KGElbstraße 121706 Drochtersen