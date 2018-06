Songs, die berühren: Konzert mit dem amerikanischen Folk-Sänger Jenner Fox auf Krautsand

Drochtersen : Kirche Zum guten Hirten auf Krautsand |

bo. Drochtersen-Krautsand. Ein ganz besonderes Konzert findet am Freitag, 6. Juli, in der Kirche "Zum guten Hirten" auf Krautsand statt. Jenner Fox, Folk-Sänger aus den USA, stellt um 18.30 Uhr sein neues Album "Buffalo" vor. Begleitet wird er von Hans Bilger, Shawn Barry und Jenny Schröder (Gitarre, Kontrabass, Klavier, Gesang).

Mit der Art und Weise, wie Jenner Fox mit seiner Stimme und Gitarre Geschichten erzählt, zieht er das Publikum sofort in seinen Bann. Zu seinen Songs lässt er sich von seinen Erlebnissen auf Reisen und den Begegnungen mit unterschiedlichsten Personen inspirieren. Er schreibt Lieder über Menschen, die ihn umgeben - ein Folk-Sänger im wahrsten Sinne des Wortes. Seine Musik und Geschichten berühren und bringen die Zuhörer gleichermaßen zum Lachen und Weinen.

Die Krautsanderin Jenny Schröder hat den Musiker auf ihrer Weltreise in Chile kennengelernt. Sie arbeiteten zusammen in einem Outdoor- und Expeditionscamp in den Bergen Patagoniens. Wenn Jenner nicht tourt, ist er als Rafting- und Riverguide in den USA, Kanada und Chile unterwegs.

• Der Eintritt ist frei.