Tanz in der Mai mit einer Königin

ig. Drochtersen. Eine Premiere wird am Sonntag, 30. April, gefeiert: Zum ersten Mal findet in "Andrés Kleiner Kneipe" in Drochtersen ein Tanz in den Mai statt. Für Stimmung sorgt ab 21 Uhr DJ Dirk. Höhepunkt: Um Mitternacht wird die erste "Drochterser Maikönigin" gekürt. • Der Eintritt ist frei.