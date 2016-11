Weihnachtsmarkt in Assel

Drochtersen : Schützenplatz |

sb. Assel. Auf dem Schützenplatz in Assel wird am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, jeweils ab 14 Uhr, der Weihnachtsmarkt aufgebaut. Es lockt nicht nur Kulinarisches, sondern auch Kunsthandwerk. Für die Kinder dreht sich kostenfrei ein Karussell. Der Förderverein der Grundschule richtet einen Malwettbewerb aus.

Am Samstag tritt um 15.15 Uhr der Kindergarten Assel im Gemeindehaus auf. Sonntag zeigt um 15.30 Uhr die "Osseler Danz un Drachtengrupp" ihr Können, um 17 Uhr lassen die Kehdinger Blasmusikanten den Markt ausklingen.