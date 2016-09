19. Krautsander Insellauf

Die LG Kehdingen ist am, Ausrichter des 19. Krautsander Insellaufes. Start und Ziel: Leuchtturm Ortsmitte. Um 9.30 Uhr startet die Jugend (2.222 m). Um 10 Uhr gehen die Männer und Frauen auf die Reise (5.555 m). Zehn Minuten später starten die Nordic Walker. 11.111 m stehen um 10.30 Uhr an. Info: Telefon 041 43 - 53 49. Nachmeldungen: bis eine Stunde vor dem Start. Das Besondere: Alle Aktiven erhalten eine Urkunde. Die Siegerehrung erfolgt nach Beendigung des traditionellen Events in der Dornbuscher Festhallle. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start möglich.