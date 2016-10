5.111 Meter zum Aufwärmen

Insellauf auf Krautsand: Sieger kommen aus Kehdinger

Birgit Friedrich und Stefan Mahler von der LG Kehdingen sind die Gewinner des 19. Krautsander Insellaufes. Mahler dominierte das Feld über 11.111m von Beginn an, siegte souverän. Friedrich ging gleich zweimal an den Start, gewann die 5.555 und die Langstrecke bei den Frauen. "Die kürzere Strecke war zum Aufwärmen", so die Ausnahmeläuferin. Der Inseltitel über 5.555 Meter bei den Männern ging an Carsten Kröger vom Post SV Buxtehude.Am Start waren auch Nordic Walker, darunter der Drochterser Ehren-Bürgermeister Hans-Wilhelm Bösch. "Mein erster richtiger Wettkampf", so der Ritscher stolz. Auf die Strecken gingen 80 Aktive. Enttäuschend das Ergebnis beim Nachwuchs: 2.222 Meter wollten nur drei junge Aktive absolvieren. "Traurig", so Organisatorin Reinhild Müller von der LG Kehdingen (mehr Fotos:).