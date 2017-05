D/A verliert Saisonfinale

Fußball-Regionalligist verlor das Saisonfinale bei der ETSV Weiche Flensburg mit 1:0, kassierte die dritte Niederlage in Folge, beendet die Saison mit Platz neun. Trainer Enrico Maaßen gratulierte dem Gastgeber zum Sieg und zur großartigen Saison. Er sei aber auch stolz auf seine Mannschaft, die einen Punkt verdient gehabt habe. „Zwar besaß Flensburg mehr Ballbesitz. Doch die große Chance zur Führung haben wir selbst ausgelassen“. Er halte nicht viel davon, den Schiedsrichter zu kritisieren, beklagte aber die ausbleibenden Pfiffe vor der Pause und in der 85. Minute, wo es nach einer Wrestling-Einlage einen Elfmeter für seine Mannschaft hätte geben müssen. D/A feiert jetzt den Abschluss drei Tage auf Mallorca. Die Vorbereitungen auf die neue Sason beginnen am 23. Juni mit einem Traingslager in Dänemark.