Der Harsefelder Simon Bäcker gewinnt den Drochterser Silvesterlauf

Einen Teilnehmerrekord gab es nicht. Dafür war das Wetter wohl auch nicht gut genug. Trotzdem gingen beim Drochterser Silvesterlauf mehr als 500 Läufer, Nordic Walker und Wanderer an den Start. Der schnellste Leichtathlet im Hauptlauf über zehn Kilometer war Simon Bäcker aus Harsefeld, der für den SV Kronshagen/Kiel startet. Seine respektable Zeit: 32:32 Minuten. Vorjahressieger Max Schröter aus Buxtehude andete auf Rang drei. Bei den Frauen hatte die Hamburgerin Katharina Josenhans die Nase vorne. Ihre Zeit: 40 :11 Minuten. Zweite wurde Birgit Friederich vom Ausrichter TVG Drochtersen. Beim Staffel-Wettbewerb über 2 x 5 Kilomter gingen 30 Laufpaare an den Start . „Eine gelungene Premiere“, so der Vorsitzende des TVG Drochtersen, Dirk Ludewig. Beim Traditions-Event waren mehr als 50 Helfer, darunter DRK, Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Alle Aktiven lobten die vorbildliche Organisation. Schnell nach den Laufwettbewerben wurden Urkunden und Medaillen überreicht.