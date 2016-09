Große Laufbereitschaft

ig. Drochtersen. Fußball-Landesligist Drochtersen/Assel II ist wieder auf der Siegerstraße. Nach zwei Niederlagen in Folge besiegte das Team von Trainer Hannes Schulz vor heimischen Fans den SV Eintracht Lüneburg mit 2:1, besetzt in der Tabelle Platz acht. Schulz war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, sprach von einem verdienten Sieg. "Das Team hat sich durch große Laufbereitschaft ausgezeichnet und ist in jeden Zweikampf gegangen."