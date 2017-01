Kantersieg im Testspiel

Fußball-Regionalligist SV Drochtersen/Assel startet mit einem Kantersieg in das neue Jahr. Die Kehdinger putzten am vergangenen Wochenende in einem Testspiel den Oberligsten Anker Wismar mit 6:1. Die Tore für D/A erzielten Florian Nagel (Foto), Sven Zöpfgen, Bünyamin Balat, Finn-Patrick Gierke und Jasper Gooßen. Einmal traf der Gastgeber ins eigene Tor. Trainer Enrico Maaßen zeigte sich nach der Partie zufrieden, sprach "von einem richtig guten D/A-Spiel". Am, trifft seine Crew in Assel auf den Oberligisten Concordia Hamburg. Beginn: 14 Uhr.