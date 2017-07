Maaßen ist "A-Trainer"

Geschafft! Der Stress – Training, Beruf und die Schulbank drücken - ist vorbei. SV Drochtersen/Assel Coach Enrico Maaßen bestand in der vergangenen Wochenende in Köln die Prüfung zur A-Lizenz. Der D/A-Cioach führte beim Regionalligisten bisher mit einer Ausnahmegenehmigung die Regie. Er sei froh, bestanden zu haben, sagt Maaßen. Bei den Elsdorfer Pokalwochen besiegte sein Team den TSV Buchholz mit 5:1, holte den Gruppensieg und steht am, im Finale. Das erste Pflichtspiel der Saison steigt schon am Mittwoch, 19. Juli, an. Im Landespokal treffen die Kehdinger um 19.15 auf den Oberligisten TB Uphusen. „Die Partie wird kein Spaziergang“, sagt Maaßen. Ziel: Mit einem Erfolg im Landespokal wieder den DFB-Pokal zu erreichen. Sollte D/A das Auswärts-Spiel gewinnen, trifft die Crew im Achtelfinale entweder auf den Bezirksligisten TSV Gellersen oder den Oberligisten Heeslinger SC warten.