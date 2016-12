Reinhard Grindel kommt zum D/A-Spiel

Das wird die Fußball-Fans freuen: Der Präsident des Deutschen Fußballbundes (DFB), Reinhard Grindel, will amdas erste Spiel des Regionalligisten SV Drochtersen/Assel (D/A) nach der Winterpause auf der Tribüne des Kehdinger Stadions verfolgen. Seinen Besuch kündigte der Fußball-Boss schriftlich bei D/A-Präsident Rigo Gooßen an. Gegner am Sonntag ist Aufsteiger eins, FC Germania Egestorf/Langreder. Grindel hatte im Juni im ARD-Fernsehen die erste Hauptrunde des DFB-Pokals ausgelost und D/A zu einem Traumlos verholfen. Öffentlich sagte er, dass er das Kehdinger Stadion sehr gut kenne, vor allem die Bratwurst schätze und dass er das Pokalspiel persönlich verfolgen werde. Zum Bratwurstessen im Kehdinger Stadion kam es schließlich doch nicht: Die deutschen Fußballer zogen ins olympische Finale ein und Grindel flog nach Brasilien. D/A plant zum hohen Besuch ein besonderes Programm.