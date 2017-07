Spaß steht im Vordergrund

. Zuspielen, Ball halten, wechselnde Positionen einnehmen und immer „bewegen, bewegen, bewegen“. Klare Anweisungen der jungen Trainer von der Fußballschule des Hamburger Sportvereins, die auf dem Kunstrasenplatz der SV Drochtersen/Assel rund 70 Kinder mit ihrer Ferien-Fußball-Schule begeistern. Vier Stunden täglich waren die Jungtalente aus sieben Vereinen in Drochtersen auf dem Platz. Am Ball lernten die Jungkicker, ihre Spielfreude in konzentrierte Torschüsse, Balltricks und gezieltes Zuspiel zu verwandeln. Der Spaß dabei stehe im Vordergrund, betonten die HSV-Coaches. Und: „Wir konnten tolle Lernfortschritte bei unseren Rautenkickern beobachten.“