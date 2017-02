Titel souverän verteidigt

Bei der SV Drochtersen/Asselm wird die Nachwuchsarbeit groß geschrieben. Eine kleine Erfolgsgeschichte schrieb jetzt das D/A-U19-Team: Die Jungkicker sind neuer Halllen-Kreismeister 2017. In diesem Jahr wurde der Kreismeister nach dem Modus jeder gegen jeden in einer Achtergruppe ermittelt. Am Ende konnte die SV D/A U19 nach dem Sieg in der vergangenen Saison auch diesmal mit sechs Siegen und einem Unentschieden (19 Punkte, 14:1 Tore) gegen den späteren Zweiten JSG Himmelpforten / Hammah souverän die Kreismeisterschaft verteidigen. Zum Team gehören: Paul Meyer, Jan-Niklas Moje, Jan-Miklas Steffens, Philipp Blohm, Marvin Breier, Philipp Blohm und Lias Patjens, Trainer Lars Jagenann und Betreuer Markus Nagel.