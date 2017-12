Begehrte Plakette jetzt auch in Drochtersen

Kfz-Prüfstelle und Kfz-Sachverständigenbüro TAX eröffnet im Gewerbegebiet "Werkstraße" der Südkehdinger Gemeinde

Öffnungszeiten

Mit der Neueröffnung seiner sechsten Kfz-Prüfstelle und Kfz-Sachverständigenbüro TAX am kommenden Montag, 18. Dezember, in Drochtersen erfüllt sich Dipl.-Ing. Stefan Krause einen lang gehegten Wunsch. "Der Gedanke, in Drochtersen eine Prüfstelle zu eröffnen, ist schon vor fünf Jahren entstanden", sagt der Sachverständige, Prüfingenieur und Geschäftsführer. Allerdings scheiterte der Plan am Angebot eines passenden Grundstücks oder Gebäudes. Als dann der Unternehmer Udo Nagel das ehemalige Autohaus Cordes an der Werkstraße 1 kaufte, um dort seine freie Werkstatt mit Tankstelle "Servicepoint Nagel" zu eröffnen, bot sich für Stefan Krause die Möglichkeit, einen Teil des Gebäudes zu pachten. "Da Udo Nagel und ich uns schon lange kennen und als Geschäftspartner schätzen, wurden wir uns schnell handelseinig", sagt Stefan Krause.Innerhalb der vergangenen Monate wurde die ehemalige Waschhalle des Autohauses in einen Kfz-Prüfstand mit angeschlossenem Büro umgebaut. Mit Prüfingenieurin Janina von Spreckelsen und Prüfingenieur Nils Hilbert, die er beide selbst ausgebildet hat, weiß Stefan Krause seine neue Südkehdinger Filiale in besten Händen. Beide stammen aus der Region und sind somit bestens mit den Kehdinger Vorzügen bekannt. "Mit meinem Personal habe ich viel Glück", sagt der Unternehmer zufrieden. "Fast alle meine Mitarbeiter wurden im eigenen Betrieb ausgebildet und wir sind ein super Team."• Weil das Kfz-Prüfbüro und Kfz-Sachverständigenbüro TAX in Drochtersen kurz vor Weihnachten eröffnet - "ein Zeitpunkt, zu dem fast jeder einen vollen Terminkalender hat", sagt Stefan Krause - wird es in diesem Jahr keine Eröffnungsfeier geben. Das Fest wird jedoch zum Blütenfest 2018 nachgeholt, verspricht der Unternehmer.In der Anlaufphase über den Winter ist TAX in Drochtersen zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Mittwoch von 14 bis 18 Uhr, Donnerstag von 9 bis 13 Uhr, Freitag nach Absprache. Bei entsprechendem Zulauf ist geplant, die Zeiten auf täglich von 9 bis 18 Uhr auszuweiten.