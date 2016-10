Gut gelauntes Team bei "Taxi Sieg" in Drochtersen

Ivonne und Nico Kunkel übernahmen das Traditionsunternehmen vor einem Jahr

Der Start für Ivonne (33) und Nico Kunkel (40) aus Himmelpforten verlief nach der Übernahme von "Taxi Sieg" in Drochtersen vor einem Jahr etwas holprig. "Die Leute mussten uns erst einmal kennenlernen", erklärt Nico Kunkel. Doch mit Hilfe des altbekannten und immer gut gelaunten Teams, zu dem auch Vorbesitzerin Rita Sieg gehört, startete das Traditionsunternehmen wieder voll durch.Als das Taxi-Ehepaar, das 2013 bereits in das Taxiunternehmen Will in Himmelpforten einstieg, von der Nachfolger-Suche in Drochtersen erfuhr, überlegte es nicht lange und übernahm das seit Jahrzehnten in Kehdingen bekannte Unternehmen "Taxi Sieg" samt Belegschaft. "Die Kunden kennen und lieben unsere Fahrer", weiß Nico Kunkel den Einsatz seiner Kollegen zu schätzen.Auch der gelernte Bäcker ist ein begeisterter Chauffeur: "Das habe ich von meiner Mutter, die auch Taxifahrerin war." Vor 20 Jahren machte er seinen Taxi-Schein und war vor der Übernahme bereits als Fahrer bei "Taxi Will" beschäftigt. Auch seine Ehefrau konnte er letztlich davon überzeugen, ihren Job als Zahnarzthelferin an den Nagel zu hängen und sich mit ihm gemeinsam hinter das Lenkrad zu setzen."Am Anfang war ich etwas skeptisch. Doch jetzt liebe ich meinen Job", erklärt Ivonne Kunkel.Wenn das Telefon klingelt, macht sich das "Team Sieg" in Drochtersen sofort auf den Weg. Mit sieben Mitarbeitern und drei Fahrzeugen sind Schüler- und Krankenfahrten, Flughafen-Transfers und Disco-Touren kein Problem. Mit "Taxi Will" in Himmelpforten verfügen die Kunkels insgesamt über zehn gepflegte Fahrzeuge.Seit zwei Monaten ist Fahrer Heinz Aue regelmäßig mit dem VW Crafter in Kehdingen unterwegs. Das große Gefährt ist mit einer Rampe ausgestattet, über die zwei Rollstuhlfahrer bequem einfahren und gemeinsam mit sieben weiteren Personen zum gewünschten Ziel gebracht werden können. "Damit konnten wir unser regionales Angebot noch einmal ausweiten", freut sich Nico Kunkel, der gemeinsam mit seiner Frau der engagierten Mannschaft aus Drochtersen ein dickes Lob ausspricht. Insbesondere Vorbesitzerin Rita Sieg unterstützt das Ehepaar nach wie vor tatkräftig. "Und auch meinen Eltern Petra und Uwe Laskowski müssen wir danken", erklärt Ivonne Kunkel. "Ohne die beiden hätten wir das alles nicht geschafft."Das "Taxi Sieg" in Drochtersen ist täglich unter Tel. 04143 – 53 33 zu erreichen. Wer ins "Taxi Will" in Himmelpforten einsteigen möchte, wählt die 04144 – 44 88.