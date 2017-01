20-jähriger Fiesta-Fahrer unter Drogeneinfluss erwischt

bim. Lüneburg. "Süßlicher" Geruch wurde zwei jungen Männern (19 und 20) aus dem Landkreis Harburg zum Verhängnis, die am Dienstag gegen 21 Uhr mit ihrem Ford Fiesta in Westergellersen in eine Polizeikontrolle gerieten. Die Lüneburger Beamten fanden bei ihnen eine geringe Menge Cannabis. Darüber hinaus stand der 20-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Die Männer erwarten entsprechende Strafverfahren.