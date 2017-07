Einbrecher wurden von Bewohnern überrascht

bim. Drage. Von Bewohnern überrascht wurden Einbrecher am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in Drage. Die Diebe schlugen die Scheibe einer Terrassentür eines Einfamilienhauses am Drennhäuser Elbdeich ein und betraten die Wohnräume. Was die Täter nicht ahnten: Zwei Bewohner waren im Haus und hielten gerade ihren Mittagsschlaf. Sie wurden durch den Lärm geweckt und konnten noch beobachten, wie eine Person durch das Badezimmerfenster ins Freie flüchtete - ohne Beute.