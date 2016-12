EInbruch durch die Terassentür

as. Wulfsen. In Wulfsen kam es in der Bogenstraße und an der Kreisstraße zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser, bei denen die Täter beide Male die Terrassentür aufhebelten um ins Haus zu gelangen. Über Diebesgut ist bislang nichts bekannt.