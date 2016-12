Pkw-Trailer gestohlen

as. Marschacht. In Marschacht haben Unbekannte vom Parkplatz einer Reparaturwerkstatt in der Eichholzer Straße einen Pkw-Trailer entwendet. Der Anhänger wurde dort am Sonntag abgestellt und war mit einem Schloss gesichert. Der Schaden durch den Diebstahl beläuft sich auf circa 3.000 Euro.