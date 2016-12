Porsche und VW Touareg gestohlen

bim. Stelle/Obermaschacht. Zwei Pkw wurden am Wochenende im Landkreis Harburg gestohlen.

In Stelle-Rosenweide entwendeten unbekannte Täter zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, vom Hof einer Firma einen dort abgestellten grauen VW Touareg.

In Obermarschacht wurde am Sonntag zwischen Mitternacht und 9 Uhr in der Elbuferstraße ein unter einem Carport abgestellter silberner Porsche Panamera gestohlen.