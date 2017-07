Seevetal: VW Multivan geklaut

as. Seevetal. In Seevetal-Emmelndorf wurde am Donnerstag, zwischen 9 und 18 Uhr, in der Gustav-Becker-Straße ein VW T5 Multivan gestohlen. Der 52-jährige Geschädigte hatte das Fahrzeug in der Nähe des Bahnhofes abgestellt. Der graue VW trug zum Tatzeitpunkt das Kennzeichen WL-MK 82. Der Schaden beläuft sich auf über 30.000 Euro. Hinweise zum

Diebstahl bitte an die Polizei in Seevetal (04105/ 6200).