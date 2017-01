Verfolgungsjagd mit Leichtkraftrad

os. Drage. Verfolgungsjagd in der Elbmarsch: Am Samstagmittag versuchte der Fahrer eines Leichtkraftrades sich der Kontrolle durch die Polizei durch Flucht zu entziehen. Die Beamten hatten festgestellt, dass das Leichtkraftrad ohne amtliches Kennzeichen unterwegs war. In Elbstorf sprang der Fahrer ab und versuchte zu Fuß zu fliehen. Vergebens. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass das Leichtkraftrad vermutlich in Dänemark gestohlen worden war. Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen und versichert. Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.