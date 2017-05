Baubeginn für neue Krippengruppe in Marschacht

Für das Domizil der neuen Krippengruppe, das die Gemeinde Marschacht an der Kindertagesstätte am Wennereck errichtet, haben jetzt die Bauarbeiten begonnen.Die Krippe wird an die bestehende Kita, die derzeit als Außenstelle des Kindergartens am Zentrum eine Elementargruppe beherbergt, angebaut. Dort werden ab September voraussichtlich 15 weitere Jungen und Mädchen im Alter bis zu drei Jahren ihren Platz finden. Das DRK als Träger der Kindergärten der Gemeinde wird dann als Ergänzung zum Nachwuchs-Hort am Zentrum insgesamt 30 Krippenplätze anbieten können. Komplettiert wird das Angebot durch die bereits vorhandenen fünf Plätze für Kinder unter drei Jahren in der Familiengruppe in Oldershausen.Um die Nachfrage nach Krippenplätzen decken zu können, investiert die Gemeinde Marschacht in die Erweiterung am Wennereck 380.000 Euro an Baukosten und 25.000 Euro für die Ausstattung. Das Land Niedersachsen plant, auch künftig die Schaffung von Krippenplätzen durch ein entsprechendes Förderprogramm zu unterstützen. Aus diesem hat die Gemeinde Marschacht eine "Geldspritze" von 180.000 Euro beantragt.