Erfolgreiche Weihnachtsbaumsammlung der Drager Jugendfeuerwehr

ce. Drage. Zahlreiche Weihnachtsbäume sammelte die Jugendfeuerwehr Drage jetzt im Rahmen ihrer traditionellen Aktion in Drage und Drennhausen ein. Gegen eine kleine Spende der Ortseinwohner holten die Nachwuchs-Brandschützer die Tannen ab. Den Erlös investiert die Jugendwehr in der anstehenden Saison in ihre Aktivitäten. Eis und Getränke auf Wettbewerben sind ebenso gesichert wie ein Zuschuss zum Gemeindezeltlager im Sommer.