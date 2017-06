"Es muss nicht immer Heidepark sein" - Hoffest in Wörme

Trotz gelegentlicher leichter Schauer genossen zahlreiche Besucher das Hoffest auf dem Hof Wörme No. 2 in Wörme. Für Groß und Klein gab es ein buntes Programm an Mitmach-Aktivitäten."Wir waren schon öfter auf dem Hof Wörme. Wir schätzen die Natur hier. Das ist ein besonderes Fest mit einer tollen Energie", sagt Jens Lehrich aus Hamburg, während Sohn Paul Anton (9) mutig den Kistenturm erklimmt. "Das macht Spaß", lautet Paul-Antons Fazit. Caspar (11) kommt aus Lüllau und kennt den Hof schon, das Fest findet er trotzdem super. "Ich war schon ein paar Mal hier, das macht immer Spaß", sagt Caspar.Kutschfahrten, Messer schmieden, Vogelhäuschen bauen, jonglieren oder Pony reiten sind nur einige der Aktivitäten für Groß und Klein. "Gerade für Kinder ist das Angebot klasse. Hier wird die Phantasie angeregt, es muss nicht immer Heidepark sein", sagt Stephan Poppe. Tochter Pauline (9) stellt ihre Balance und Körperbeherrschung derweil auf der Slackline unter Beweis, und das mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad: Unter dem Seil befindet sich ein 1 Meter tiefer Tümpel."HIer kann man viele Sachen entdecken und ausprobieren. Das Programm für die Kinder ist Spitze", sagt Heiko Korden aus Buchholz, der gemeinsam mit Tochter Laura (6) ein Boot baut.Bei soviel Action kann eine Stärkung nicht schaden: viele Besucher genossen den leckeren Kuchen oder Wurst vom Grill im Freien.