Feuerwehr-Führungskräfte der Elbmarsch schulten sich bei Seminar

Informative Vorträge hörten die Feuerwehr-Führungskräfte der Samtgemeinde Elbmarsch kürzlich bei einem Ganztagesseminar. Organisiert hatte die Zusammenkunft Gemeindebrandmeister Frank Hupertz.Christian Pietras von der Polizeidirektion Hannover referierte über das Thema „Erkennen und Prävention von kriminellen Handlungen am Einsatzort“. Pietras gewährte dabei einen umfangreichen Einblick in die Arbeit eines Brandermittlers. Er gab wertvolle Tipps, wie Einsatzkräfte am Einsatzort schon während der Brandbekämpfung Gefahren - beispielsweise durch Sprengstoff oder Komponenten zur Herstellung von Bomben - erkennen können. Das Erkennen von Spuren, die Aufschluss über die Brandentstehung geben, und die Weitergabe der Erkenntnisse an die Brandermittler können für deren Arbeit sehr hilfreich sein.Ein weiteres Thema war die psychosoziale Notfallversorgung nach Belastungssituationen für Rettungskräfte. Großschadenslagen etwa nach Terroranschlägen fordern Einsatzkräfte körperlich und psychisch sehr stark. Jörg Staack von der Buchholzer Ortsgruppe der Johanniter-Unfallhilfe stellte die Möglichkeiten der psychologischen Betreuung vor. Staack machte dabei deutlich, dass kompetente Ansprechpartner jeder Rettungskraft bei Bedarf zur Verfügung stehen, um besonders belastende Einsätze besser verarbeiten zu können.Den letzten Vortrag hielt Hans Gunter Bostel, Kreisausbilder im Kreis Storman. Er informierte über notwendige Hygiene im Einsatz. Ebenso war der präventive Schutz der Einsatzkräfte Thema seiner Ausführungen.Samtgemeindebürgermeister Rolf Roth, Feuerwehr-Abschnittsleiter Torsten Lorenzen und sein Stellvertreter Michael Bulst, die als Gäste an dem Seminar teilnahmen, zeigten sich beeindruckt von der Vielzahl der gebotenen Informationen und von der hohen Teilnehmerzahl, die die hohe Akzeptanz dieser Seminare widerspiegelte.