Freude über digitales Piano: Knüddelclub übergibt Spende an Grundschule Binnenmarsch

Bereits seit über 20 Jahren gibt es den Knüddelclub „Heiße Nadel“, und alljährlich organisiert diese Handarbeits-Initiative den Weihnachtsmarkt im Gasthaus Kuhl in Hunden. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen wollen die Frauen die Kindereinrichtungen im Ort unterstützen. In diesem Jahr durfte sich die Grundschule Binnenmarsch über eine ganz besondere Spende freuen: Durch die Einnahmen und die Spendenbereitschaft der vergangenen Jahre beim Weihnachtsmarkt war es dem Club möglich, der Grundschule Binnenmarsch in Hunden ein neues digitales Piano zu übergeben.„Das digitale Piano ist für unsere Schule eine großartige Bereicherung und wird schon sehr stark im Musikunterricht und bei anderen Gelegenheiten eingesetzt. Ohne den Weihnachtsmarkt hätten wir als so kleine Schule kaum eine Chance gehabt, an so ein tolles Instrument zu kommen. Dafür möchte ich mich auch im Namen der Kinder, der Eltern und meines Kollegiums ganz herzlich bedanken“, sagt Schulleiter Christian Raab. Auch Marlies Kuhl vom Knüddelclub zeigt sich anlässlich der Aufführungen beim Herbstkreis der Schule sichtlich zufrieden, dass die Hilfe von ihr und ihren Freundinnen sich so positiv auswirkt.