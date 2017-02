Freude über sportliche Erfolge beim Schützenkorps Tespe

ce. Tespe. Sportliche Erfolge in 2016 waren ein Thema auf der jüngsten Jahreshauptversammlung des Schützenkorps Tespe. Dort wurde unter anderem an den Titelgewinn des Kreisschützenkönigs und des Kreisadjutenten durch Andreas Thiemann bzw. Jens Schröder erinnert. Die Bogenabteilung holte die Bezirksmeisterschaft der Jugend und nahm erfolgreich an Kreis- und Landesmeisterschaften teil. Nach der Aufnahme von vier neuen Mitgliedern gehören dem Schützenkorps nun insgesamt 188 Männer und Frauen an.

Zum neuen Bogenreferenten wurde Hans-Heinrich Schneidereit gewählt, zum Kommandeur Dieter Meschkat. Werner Mahler ist ab sofort Scheibenmeister, und als Pressewart fungiert Michael Kramm.

Für seine Verdienste im Korps erhielt Präsident Jürgen Ahlers den Köln-Orden und eine weitere Ehrung für seine 25 jährige Mitgliedschaft. Alt-Präsident Hans-Heinrich Peters wurde für 40-jährige Treue ausgezeichnet.