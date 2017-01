Wilde Müllentsorgung in der Elbmarsch: Ein unbekannter Umweltverschmutzer kippte jetzt Dutzende leerer Flaschen an den Straßenrand in der Krümser Straße in Schwinde aus. "Zum Teil sind die Flaschen zerbrochen. Diese Straße wird auch viel von Schulkindern genutzt", wies ein WOCHENBLATT-Leser, der den Frevel entdeckte, auf das Verletzungsrisiko hin.