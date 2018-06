Tesper Dorfffest und Fischerfest: Mehr als 20 Jahre Tradition

Seit mehr als 20 Jahren ist dieses Fest die traditionelle Verabschiedung der Desper Dorfwoche (das WOCHENBLATT berichtete): Das Fischerfest des Sportanglerverein Tespe und Umgebung. Und so lockten auch am vergangenen Sonntag wieder leckere Fischspezialitäten jeglicher Art, selbstgemachter Kuchen, Grillspezialitäten und kühle Getränke. Flohmarktstände mit gebrauchtem Angelzubehör sorgten außerdem dafür, dass die zahlreichen Besucher auf Schnäppchenjagd gehen konnten. Und auch an die kleinen Besucher wurde mit einer großen Hüpfburg und zahlreichen weitere Spieleattraktionen gedacht. "Dieses Fest vorzubereiten nimmt jedes Jahr viel Zeit und Organisation in Anspruch. Deswegen freuen wir uns umso mehr, wenn es ein erfolgreicher Tag wie heute wird", so Kai Siebers vom Vereinsvorstand zufrieden. Musikalisch abgerundet wurde das Fest mit den Darbietungen der Bütlinger Jagdhornbläser und des Tesper Spielmannszuges.