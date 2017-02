Tesper Frauenchor bestätigte Susanne Gernert als 2. Vorsitzende

ce. Tespe. In ihrem Amt als 2. Vorsitzende wurde Susanne Gernert auf der jüngsten Jahreshauptversammlung des Tesper Frauenchores bestätigt. Ute König übergab ihren Posten der Schriftführerin nach 24 Jahren aktiver Vorstandsarbeit an Ellen Großhäuser. Neue Mitglieder mit Spaß am Singen sind jederzeit herzlich im Chor willkommen. Geprobt wird jeden Dienstag von 19.30 bis 20 Uhr im kirchlichen Gemeindezentrum in der Schulstraße.